إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 أغسطس 2020, 12:30 صباحا
كيكي سيتيين. (أرشيفية : إنترنت)

قرر جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، إقالة كيكي سيتيين من تدريب الفريق الكتالوني، وذلك عقب خسارته ضد بايرن ميونخ بثمانية أهداف لهدفين، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعقدت إدارة برشلونة، اجتماعاً مساء اليوم الأحد، وفقًا لـ"سبورت 360"، وناقشت فيه العديد من المواضيع، مثل تحديد هوية المدرب الجديد، ناهيك عن محاولة التوصل لاتفاق اقتصادي مع كيكي سيتيين، والذي يمتلك عقداً لمدة موسمين ونصف.

وعقب نهاية الاجتماع، صرح جوسيب ماريا بارتوميو للصحفي في إذاعة كادينا كوبيه فيكتور نافارو: "تمت إقالة كيكي سيتيين، ولكن حتى الآن لم ينشر النادي الكتالوني أي بيان رسمي في هذا الصدد.

وتُؤكد التقارير الصحفية، أن الإعلان الرسمي عن إقالة كيكي سيتيين، سيكون صباح غدٍ الاثنين، فيما لم يتم الإعلان عن المدرب الجديد إلا في يوم الثلاثاء، وربما يتأخر الأمر قليلاً في حال تعثر المفاوضات مع رونالد كومان.

ويُعد رونالد كومان أبرز المرشحين لخلافة كيكي سيتيين، نظراً للعروض القوية التي قدمها مع منتخب هولندا، فيما هناك أسماء أخرى مثل ماوريسيو بوتشيتينو وتيري هنري وأرسين فينجر وغيرها.

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