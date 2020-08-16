إشبيلية يسقط مانشستر يونايتد.. ويتأهل إلى النهائي الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 أغسطس 2020, 11:25 مساء
مباراة إشبيلية ومانشستر يونايتد. (تويتر)

أطاح فريق إشبيلية الإسباني، بنظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الدوري الأوروبي، وذلك بعد التغلب عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأحد،  في نصف النهائي، على ملعب راين إينرجي ستاديون بألمانيا.

سجل ثنائية إشبيلية، كل من خيسوس سوسو في الدقيقة 26، ولوك دي يونج في الدقيقة 78، بينما سجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد، برونو فيرنانديز في الدقيقة 9.

وينتظر إشبيلية في المباراة النهائية، مواجهة الفائز من لقاء إنتر الإيطالي وشاختار الأوكراني، في الوقت الذي تواصلت فيه عقدة مانشستر يونايتد مع نصف النهائي هذا الموسم، بعدما ودّع من هذا الدور أيضًا في مسابقتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

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