تشافي: أرغب في تدريب أحد كبار الدوري الإنجليزي

أسطورة برشلونة ومدرب نادي السد القطري تشافي هرنانديز. (أرشيفية : إنترنت)

أبدى تشافي هرنانديز، أسطورة فريق برشلونة الإسباني، والمدير الفني للسد القطري، اليوم الأحد، رغبته في تولي قيادة أحد الفرق الإنجليزية الكبرى.

وقال تشافي، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»، وفقًا لـ«كورة»: «من الواضح أنه إذا كان علي الاختيار، سأختار فريقًا كبيرًا.. سيتي، يونايتد، تشيلسي، أرسنال، أو توتنهام»، مضيفًا: «يورجن كلوب وماوريسيو بوكيتينو وأوناي إيمري، الكثير من المدربين الذين ذهبوا إلى هناك قاموا بعمل استثنائي».

وأشاد تشافي بمدربه السابق في البارسا، بيب جوارديولا، المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، معتبرًا إياه الأفضل في العالم، موضحًا: «أنا مغرم بكرة القدم التي يقدمها جوارديولا.. يمكنك الفوز بطرق مختلفة، لكني أحب أسلوب السيتي وجوارديولا أكثر.. أتابع الدوري الإنجليزي كثيرًا، وأحبه».

وواصل: «إنه جوارديولا شخص ذكي وعاطفي، ولهذا السبب يقوم بعمل جيد.. إنه ينقل الكثير إلى لاعب كرة القدم، لقد تعلمت الكثير منه، واستمتعت بوقتي إلى جانبه».

وعن إمكانية العودة إلى البلوجرانا كمدرب، قال: «لا أخفي ذلك، هدفي هو الرجوع إلى أوروبا، والعودة لبرشلونة، هذا هو التحدي الذي أواجهه.. لكني ما زلت أتعلم في هذا المشروع (السد)، وأنا أيضًا أستمتع به».