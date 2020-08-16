تعرف على مواعيد مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 أغسطس 2020, 08:28 مساء
كأس دوري أبطال أوروبا. (أرشيفية : إنترنت)

أُسدل الستار أمس السبت على مباريات ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت بعض المفاجآت، بعدما حسمت 4 فرق تأهلها لدور نصف النهائي من منافسات البطولة.

وأقصى لايبزيج أتلتيكو مدريد بعد الفوز (2-1)، وليون تغلب على مانشستر سيتي (3-1)، كما حقق بايرن ميونخ فوزًا عريضًا على برشلونة بنتيجة (8-2)، وباريس سان جيرمان تأهل بعد إقصاء أتلانتا بنتيجة (2-1).

وتقام مباراتا نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء 18 أغسطس، بمواجهة باريس سان جيرمان أمام نظيره ولايبزيج، فيما يواجه بايرن ميونخ نظيره ليون يوم الأربعاء 19 أغسطس، على أن تنطلق المباريات في التاسعة مساءً.

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