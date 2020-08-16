«البريميرليغ» يختار دي بروين الأفضل.. رسميا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 أغسطس 2020, 12:16 مساء
نجم مانشستر سيتي دي بروين (تويتر)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ» تتويج البلجيكي كيفين دي بروين لاعب «مانشستر سيتي» بجائزة أفضل لاعب في موسم 2019/2020، بعد أن وصل دي بروين هذا الموسم إلى صناعة 20 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي، محققًا أفضل سجل شخصي له بعد تجاوز رقمه في موسم 2016-2017، كما تفوق دي بروين (29 عامًا) على رقم الألماني مسعود أوزيل، لاعب «آرسنال»، الذي صنع 19 هدفًا في موسم 2015-2016 للدوري الإنجليزي الممتاز.

بذلك يكون اللاعب البلجيكي عادل الرقم القياسي المسجل باسم الفرنسي تيري هنري أسطورة «آرسنال» كأكثر صانع للأهداف في موسم واحد بـ«البريميرليغ»، بعدما قدم 20 تمريرة حاسمة بموسم 2002-2003، الذي حل فيه «الغانرز» ثانيًّا خلف البطل «مانشستر يونايتد»، كما أن دي بروين هو ثالث بلجيكي خلال المواسم التسعة الماضية يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد زميله السابق فينسنت كومباني في 2011/2012 وجناح «تشيلسي» إيدن هازارد في 2014/2015، بحسب إحصاءات «البريميرليغ».

تفوق دي بروين على كل من ترينت ألكسندر أرنولدو وجوردان هندرسون وساديو ماني من «ليفربول»، وداني إنجز من «ساوثهامبتون»، ونيك بوب من «بيرنلي»، وجيمي فاردي من «ليستر سيتي»، بجانب آخرين مرشحين في المسابقة الكبرى، وسبق وتوج المهاجم الدولي ولاعب «ليستر سيتي»، جيمي فاردي، بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي «البريميرليغ» لموسم 2019-2020 لأول مرة في مسيرته بعد أن أنهى الموسم برصيد 23 هدفًا.

ويعد فاردي أول لاعب إنجليزي يحصد هذه الجائزة منذ أن توج بها هاري كين، مهاجم «توتنهام هوتسبر»، في موسم 2016-2017 بعد أن سيطرت عليها القارة السمراء في آخر موسمين، حيث كانت من نصيب محمد صلاح في الموسم قبل الماضي، بينما تقاسمها في الموسم الماضي مع زميله السنغالي ساديو ماني، والغابوني أوباميانغ، وتعتبر هذه المرة الثامنة في تاريخ المسابقة التي يتوج فيها لاعب إنجليزي بهذا اللقب الفردي.

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