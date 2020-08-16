دوري أبطال أوروبا.. ليون يحقق مفاجأة مدوية ويقصي مانشستر سيتي من ربع النهائي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 أغسطس 2020, 01:51 صباحا
من مباراة ليون الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي, (الإنترنت)

فجر ليون الفرنسي مفاجأة من العيار الثقيل باقصائه مانشستر سيتي الإنجليزي، المدجج بالنجوم من ربع نهائي دوري ابطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه عليه 3-1 السبت في لشبونة، حيث تقام بطولة مصغرة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وسجل للفائز العاجي ماكسويل كورنيه في الدقيقة 24، وموسى ديمبيلي في الدقيقتين 79 و87، ولسيتي البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة 69، ليضرب ليون موعدا مع بايرن ميونيخ الألماني الفائز بنتيجة كاسحة الجمعة على برشلونة الإسباني 8-2، فيما يضم نصف النهائي مواجهة فرنسية-المانية أيضا بين باريس سان جرمان ولايبزيغ، وفق وكالة فرانس برس.

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