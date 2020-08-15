ميسي: سأرحل عن «برشلونة» إذا لم يرحل هؤلاء

ليونيل ميسي (إنترنت)

كشفت تقارير صحفية عن وجود تهديد قوي من نجم «برشلونة»، ليونيل ميسي، بالرحيل عن الفريق، بعد الخسارة الثقيلة من «بايرن ميونيخ» (2-8)، في ربع نهائى دوري أبطال أوروبا.

ميسي يرحل

«ميسي هدد بالرحيل حال عدم إجراء تغييرات جذرية، أهمها إقالة المدرب كيكي سيتين، وهو القرار الذي تم اتخاذه بالفعل، ويتبقى الإعلان الرسمي، إلى جانب رحيل رئيس النادي جوسيب بارتوميو»، بحسب ما ذكرته شبكة إذاعة «كادينا كوبيه» الإسبانية، ونقله موقع «24».

طلب أخير

أما الطلب الأخير لميسي فهو رحيل عدد من لاعبي «برشلونة»، الذين فشلوا في التأقلم خلال الفترة الماضية، وكان بعضهم سببًا في الفضيحة التاريخية التي تعرض لها الـ«بارسا»، وإلا سيرحل «البرغوث» عقب نهاية عقده في 2021، وكشفت جريدة «سبورت» الكتالونية، أن بارتوميو أقال بالفعل كيكي سيتين، بالإضافة إلى المدير الرياضي لـ«برشلونة» إيريك أبيدال.

إقالة كيكي

لم يعد هناك أي شك في صدور قرار بإقالة إدارة نادي «برشلونة» المدرب كيكي سيتين، صاحب الفضيحة الكبرى في النادي الكتالوني، بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق على يد «بايرن ميونيخ» الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين، أمس الجمعة، في الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.

اجتماع طارئ

إدارة «برشلونة» برئاسة جوسيب بارتيميو قررت إقالة المدرب كيكي سيتين، بعد الخسارة الثقيلة، كما أن بارتوميو دعا إلى عقد اجتماع طارئ، الإثنين المقبل، لمناقشة أوضاع الفريق، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، كما أنه سيبحث اسم المدرب الجديد للفريق، حيث إن سيتين أصبحت لديه ساعات معدودة لمغادرة الفريق من الباب الخلفي دون رجعة، بحسب وصف وسائل الإعلام الإسبانية، اليوم السبت.

حصاد ضعيف

إقالة سيتين من منصبه منطقية عقب خروج النادي الكتالوني بصفر ألقاب في الموسم الحالي سواء كان محليًّا على صعيد الدوري أو الكأس، أما أوروبيًّا فخرج الفريق من دور الثمانية، وقاد كيكي سيتين فريق «برشلونة» في يناير الماضي خلفًا لأرنستو فالفيردي، حيث خاض 25 مباراة مع الفريق، ليحقق الفوز في 16 مباراة، مقابل أربعة تعادلات، وخمس هزائم، لكن يظل الخطأ الكبير لكيكي أنه عادى أسطورة الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليعكس الأمر شبه مؤامرة.

كلويفرت

في يوليو الماضي كشفت تقارير صحفية دخول الهولندي باتريك كلويفرت قائمة المرشحين لخلافة كيكي سيتين في تدريب «برشلونة»، وانتشرت عدة تقارير حول رحيل كيكي عن تدريب الـ«بارسا»، بعد خسارة لقب الدوري الإسباني هذا الموسم «الليغا»، وذهابه إلى الغريم التقليدي «ريال مدريد، فضلًا عن توتر علاقة كيكي مع النجوم في غرفة ملابس الفريق الكتالوني.

تصريحات نارية

كيكي أكد وقتها أنه يتفق مع ميسي ببعض النقاط، ولا يتفق معه بأخرى، وذلك في أعقاب التصريحات النارية التي أطلقها الثاني بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام «أوساسونا».

وقال سيتين في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة «برشلونة» أمام «ديبورتيفو ألافيس» الأخيرة له في الدوري الذي خسره لصالح «ريال مدريد»: «أتفق مع بعض النقاط التي قالها ولا أتفق مع أخرى، لكن هذا أمر طبيعي. أعتقد أنه على حق بالطبع إذا لعبنا بنفس الطريقة التي قدمناها في بعض المباريات لن نفوز بدوري أبطال أوروبا، علينا أن نتحسن وأن نكون أكثر ثباتًا ومسؤولية».

غضب الأسطورة

وكان ميسي أطلق تصريحات غاضبة بعد الخسارة أمام «أوساسونا» قال فيها: «إن كل المشاعر سلبية في الفريق، برشلونة كان يتلقى أهدافًا بسهولة خلال الموسم»، وأكد النجم الأرجنتيني أنه إذا بقي برشلونة بنفس هذا المستوى فلن يتمكن من عبور «نابولي» في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ورفض الحديث عن مستقبله مع الفريق.