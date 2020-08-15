أصداء الخسارة المريرة لبرشلونة أمام البايرن في الشارع الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 15 أغسطس 2020, 05:21 مساء
جانب من مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ (إنترنت)

تركت نتيجة مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة أصداء كبيرة في الوسط الرياضي الليبي الذي تفاعل معه بشكل كبير كما هو الحال في الدول العربية والعالم.

خسارة برشلونة بثمانية أهداف لهدفين جاءت في الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا وكانت لها توابعها وتعليقاتها بين عدة شخصيات رياضية ليبية.

رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق عبدالرؤوف السري، كتب على صفحته الشخصية «فيسبوك»: «مأساة برشلونة الاستهتار فى اختيار المدرب وعدم احترام  الخصم والاعتماد على نفس الرياضي لتكون النتيجة الكارثية بثمانية أهداف».
 
الصحفي الرياضي محمد بالطة قال فى منشور له عبر صفحته على «فيسبوك» أيضا «إنه تسوماني البايرن العتيد في لشبونة، الهزيمة بالثمانية قاسية ومريرة يا برشلونة».

إداري نادي الاتحاد السابق محمد حمودة وأحد شخصياته المعروفة قال فى منشور له عبر «فيسبوك»: «يجب طرد ميسي وبيكيه وأبيدال ولا بد من طرد المدرب وكفى أن يكون نادي كبير على مزاج وحكر لاعب واحد».

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