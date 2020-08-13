يوفنتوس يعرض نجمه على برشلونة.. هل اقترب رونالدو من اللعب بجوار ميسي؟

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (تويتر)

كشف صحفي مقرب من نادي برشلونة الإسباني أن نادي يوفنتوس الإيطالي عرض نجمه الأول كريستيانو رونالدو على النادي الكتالوني، للتخلص من راتبه الضخم.

وقال الصحفي الإسباني غيليم بالاغ، المقرب من برشلونة، وفقا لـ«سكاي نيوز» إن يوفنتوس تحدث مع برشلونة، من أجل بيع رونالدو للأخير، في صفقة قد تجمع أسطورتي كرة القدم في الألفية، ليونيل ميسي ورونالدو، معا في فريق واحد.

ووفقًا لبالاغ، فإن يوفنتوس يرغب بالتخلص من راتب رونالدو الضخم، الذي يتجاوز 30 مليون يورو سنويًا، لذلك بدأ بالتواصل مع أندية أوروبا الكبرى، ومن ضمنها برشلونة.

وأوضح بالاغ: «لقد تم عرض رونالدو للبيع لأندية كثيرة، بينها برشلونة.. لست متأكدا إن كان باستطاعتهم بيعه مع راتبه الضخم، من سيدفع له هذا المبلغ؟، وفقا لجريدة ديلي ميل.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يقترب فيه (السيناريو الحلم) من التحقق، وهو لعب ميسي بجانب رونالدو في فريق واحد، وهي الاحتمالية البعيدة التي لطالما مثلت نقاشا للمشجعين.

وعلى الرغم من أن احتمال انتقال رونالدو لبرشلونة ضعيفة جدا، إلا أن فكرة بيعه قد تكون منطقية ليوفنتوس من الناحية المادية، فمصاريف إبقاء رونالدو ضخمة جدا، كما أن بطل إيطاليا يسعى لإعادة بناء الفريق والاعتماد على الشباب، منذ تعيين أندريا بيرلو مدربا للفريق.