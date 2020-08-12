بعد غياب 25 عاما.. باريس سان جيرمان يتأهل إلى نصف نهائي دورى أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 11:51 مساء
مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وأتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا. (تويتر)

أطاح باريس سان جيرمان، بنظيره أتالانتا الإيطالي، من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز عليه بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء.

وسجل هدف أتالانتا الوحيد ماريو باساليتش في الدقيقة 26، بينما سجل ماركينيوس وتشوبو موتينج لباريس سان جيرمان في الدقيقتين (90+1) و(90+3).

وسيواجه باريس سان جيرمان، في الدور نصف النهائي، الفريق الفائز من مواجهة لايبزيج الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني المقررة غدًا الخميس.

وكان آخر ظهور لباريس سان جيرمان، في نصف نهائي دورى الأبطال، خلال موسم 1994 – 1995، عندما تخطى برشلونة، في دور ربع النهائي، بنتيجة 3 – 2، في مجموع مباراتى الذهاب والإياب، قبل أن يودع البطولة في نصف النهائي، أمام ميلان الإيطالي، بنتيجة 3 – 0، في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

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