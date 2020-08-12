الإعلان عن التشكيلة المثالية للدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد. (تويتر)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التشكيلة المثالية للدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي، بعدما وصل الرباعي مانشستر يونايتد، وإنتر ميلان، وإشبيلية، وشاختار إلى المربع الذهبي للبطولة.

وضمت التشكيلة العديد من نجوم الفرق المتأهلة، وفقًا لـ«آس»، على رأسهم الثنائي روميلو لوكاكو وجودين نجما إنتر ميلان، ووجد أيضًا أنطوني مارسيال وبيساكا وهاري ماجواير ثلاثي مانشستر يونايتد.

وجاءت التشكيلة المثالية لربع نهائي اليوروباليغ كالآتي:

حراسة المرمى: كارل جونسون «كوبنهاجن»

خط الدفاع: دودو «شاختار» - هاري ماجواير «مانشستر يونايتد» - دييجو جودين «إنتر ميلان» - آرون وان بيساكا «مانشستر يونايتد».

خط الوسط: تايسون «شاختار» - إيفر بانيجا «إشبيلية» - مارلوس «شاختار» - أنطوني مارسيال «مانشستر يونايتد».

خط الهجوم: جونيور مورايس «شاختار» - روميلو لوكاكو «إنتر ميلان».

يذكر أن إشبيلية سيخوض مواجهة صعبة أمام مانشستر يونايتد في نصف نهائي اليوروباليغ، في حين سيواجه إنتر ميلان نظيره شاختار في الدور ذاته.