زيدان نصب مقصلة للاعبي ريال مدريد

زين الدين زيدان (أرشيفية : الإنترنت)

يبدو أن خروج «ريال مدريد» المبكر من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام «مانشستر سيتي» سيلقي بظلاله القاتمة على شكل قائمة الموسم الجديد، حيث يسعى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، للتخلص من بعض اللاعبين غير المرغوب فيهم داخل صفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالإضافة لمجموعة أخرى يسعى لاستبدالها بعناصر شابة قادرة على العطاء بشكل أكبر والاعتماد عليها في مشروعه الجديد.

يتصدر قائمة المغادرين الويلزي غاريث بيل الذي تصدر القائمة مبكرًا بعد إسقاطه من حسابات زيدان؛ بسبب سوء المستوى الذي جعله خارج قائمة الفريق في آخر 7 مباريات في الدوري الإسباني «الليغا»، فضلًا عن توتر علاقته بزيدان. أيضًا هناك الكولومبي جيميس رودريغيز، الذي عاد من إعارة إلى «بايرن ميونيخ»، لكن علاقته المتوترة بزيدان تنذر برحيله، بحسب ما ذكرته جريدة «آس» الإسبانية.

تضم القائمة لوكا يوفيتش صاحب صفقة بقيمة 60 مليون يورو قادمًا من نادي «فرانكفورت» الألماني، لكنه فشل في تعويض مكان كريستيانو رونالدو وسد النقص الهائل في الأهداف بعد رحيله، بجانب لاعب الوسط الإسباني إيسكو، المرشح لنادي «يوفنتوس» الايطالي بعدما أبدى المدير الفني الجديد أندريا بيرلو التمسك به، وكذلك ماريانو دياز الذي لم يقتنع به زيدان ليصبح أقل اللاعبين استدعاءً من قبل زيدان هذا الموسم، حيث انضم قادمًا من صفوف أوليمبيك «ليون» الفرنسي مقابل 22 مليون يورو في العام 2018.

انضم اللاعب الصاعد براهيم دياز إلى قائمة المرشحين للرحيل عن «ريال مدريد» بعد أن كان قادمًا من «مانشستر سيتي» مقابل 17 مليون يورو الصيف الماضي، وأبدت إدارة نادي «خيتافي» اهتمامًا بالتعاقد معه ولوكاس فاسكيز صاحب المستوى الهابط، خاصة بعد الاعتماد على الثنائي البرازيلي الشاب رودريغو وفينيسيوس اللذين أصبحا في مرتبة أعلى منه داخل صفوف الفريق، كما يزامله ناتشو الذي كان مرشحًا للرحيل إلى نادي «روما» الايطالي الموسم الماضي، لكن الصفقة لم تحسم مع بحث «ريال مدريد» عن مدافع في سوق الانتقالات، وأخيرًا مارسيلو الذي بات مهمشًا بعد وصول اللاعب الفرنسي فيرلان ميندي.