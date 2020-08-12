إشبيلية يصعق وولفرهامبتون بهدف قاتل ويتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي

مباراة إشبيلية وولفرهامبتون في الدوري الأوروبي. (تويتر)

حجز إشبيلية، بطاقة التأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي، بعد أن اقتنص فوزا قاتلا بهدف نظيف من براثن وولفرهامبتون، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، على ملعب إم إس في أرينا، بمدينة دويسبورج الألماني في دور الثمانية.

ويدين الفريق الأندلسي بالفضل في هذا الانتصار، الذي تحقق بشق الأنفس لحارسه المغربي ياسين بونو، ولمهاجمه الأرجنتيني المتألق لوكاس أوكامبوس، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وحافظ الحارس المغربي على حظوظ فريقه في المباراة، بعد أن منع تقدم الفريق الإنجليزي في النتيجة منذ الدقيقة 13 بتصديه لركلة جزاء من أمام النجم المكسيكي راؤول خيمينيز.

وسجل المهاجم الأرجنتيني هدف بطاقة نصف النهائي في الدقيقة 88، والذي حمل النكهة الأرجنتينية الخالصة بصناعة من إيفر بانيجا.

وبهذه النتيجة، يواصل كبير إقليم الأندلس مشواره الناجح في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في الفوز بها (5 مرات)، باحثا عن لقبه السادس، والأول منذ آخر تتويج له بالثلاثة التاريخية المتتالية في 2016.

وسيضرب فريق المدرب جولين لوبيتيجي موعدا ناريا يوم الأحد المقبل مع مانشستر يونايتد، الذي تخطى عقبة كوبنهاجن الدنماركي بصعوبة الإثنين، بهدف نظيف بعد تمديد المباراة لشوطين إضافيين.