رسميا.. توتنهام يتعاقد مع هويبيرغ قائد ساوثهامبتون

لاعب الوسط الدنماركي بيير إيميل هويبيرغ. (تويتر)

أعلن نادى «توتنهام» هوتسبير الإنجليزى، مساء اليوم الثلاثاء، التعاقد مع لاعب الوسط الدنماركي بيير إيميل هويبيرغ، قادمًا من صفوف نادى «ساوثهامبتون» خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة 5 سنوات ليستمر في صفوف «السبيرز» حتى يونيو من العام 2025.

وقال «توتنهام» عبر موقعه الرسمي، وفقًا لـ«جول»، إنه توصل لاتفاق مع «ساوثهامبتون» لضم هويبيرغ الذى سيرتدي القميص رقم 5، بعقد طويل الأمد دون كشف التفاصيل المالية للصفقة الأولى في الميركاتو الصيفي للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وعبر هويبيرغ قائد «ساوثهامبتون» السابق والوافد الجديد لصفوف «توتنهام» عن سعادته للانضمام لصفوف «السبيرز»، قائلًا: «أعتقد أن لدينا مستقبلًا ممتازًا هنا في توتنهام، وأنا حقًّا أريد أن أكون جزءًا من هذا النجاح والتميز».

وأضاف هويبيرغ: «أنا فخور جدًّا ومتحمس للغاية لتواجدي هنا، لا أطيق الانتظار للقاء الجماهير واللعب أمامكم، وفي كل مرة سأرتدي فيها هذا القميص سأقدم 100% لهذا النادي العظيم".

وخاض هويبيرغ الذي بلغ عامه الـ25 عامًا الأسبوع الماضي، 128 مباراة وسجل خمسة أهداف خلال فترة الأربع سنوات التي قضاها مع «ساوثهامبتون» بعد أن انضم إليه قادمًا من صفوف «بايرن ميونيخ» في العام 2016.