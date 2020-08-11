انتهاك يهدد بالغاء الدوري الإسكتلندي

كشفت الحكومة الإسكتلندية نيتها بوقف الموسم الجديد من الدوري الممتاز، بسبب انتهاك آخر للبروتوكولات الصحية الصارمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أقر المدافع البلجيكي لسلتيك، بولي بولينغولي، أنه لم يلتزم ببروتوكولات الحجر الصحي بعد رحلة إلى إسبانيا، وعلى كل شخص يعود إلى إسكتلندا من إسبانيا، ان يقضي أسبوعين في الحجر الصحي.

لعب بولينغولي في المباراة التي تعادل فيها حامل اللقب مع كيلمارنوك (1-1)، في المباراة الثانية لفريقه في الموسم الجديد، وقد اعتذر عن سلوكه في وقت فتح النادي تحقيقاً في المسألة، وسبق للحكومة الإسكتلندية أن أعربت عن غضبها حيال تصرف 8 من لاعبي أبردين قاموا بزيارة حانة الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

حذرت الحكومة إنه إذا شعرت بحصول خرق للبروتوكول الصحي، بعدما أقر به بولينغولي، فقد تضطر إلى إيقاف الموسم بشكل موقت، موضحة في بيان: «نجري حالياً مناقشات مع سلتيك والهيئات المسؤولة عن كرة القدم لإثبات الحقائق».