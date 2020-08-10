إنتر ميلان يهزم ليفركوزن ويبلغ نصف نهائي الدوري الأوروبي

مباراة إنتر ميلان وليفركوزن في الدوري الأوروبي. (تويتر)

تأهل إنتر ميلان الإيطالي، إلى الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي، بعد فوزه في مباراة الدور ربع النهائي، على نظيره باير ليفركوزن الألماني، بنتيجة (2-1).

تمكن الإنتر من افتتاح التسجيل في الدقيقة الخامسة عشر، عن طريق لاعب الوسط نيكولو باريلا، وأضاف الفريق الإيطالي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 21، عن طريق روميلو لوكاكو، وبعد 4 دقائق تمكن فريق باير ليفركوزن من تقليص هدف الفارق، والعودة في المواجهة، عن طريق النجم المتميز كاي هافيرتز.

وسيواجه الإنتر في نصف النهائي، الفائز من مباراة شاختار دونيستك الأوكراني، وبازل السويسري التي ستقام غداً الثلاثاء.