رسميا.. «ليفربول» يعلن ضم أولى صفقاته الصيفية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 أغسطس 2020, 10:15 مساء
اليوناني كوستاس تسيميكاس. (تويتر)

أعلن نادي «ليفربول»، ضم الظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس، قادمًا من «أولمبياكوس» اليوناني، وسيرتدي القميص رقم 21 مع الفريق.

وكان تسيميكاس الذي يبلغ من العمر 34 عامًا قد قدم أداءً مبهرًا مع فريقه جذب انتباه إدارة أبطال الدوري الإنجليزي لتدعيم مركز الظهير الأيسر بعد تعقد صفقة ضم جمال لويس ظهير «نورويتش سيتي».

وبدأ تسيميكاس مسيرته المبهرة مع «أولمبياكوس» في ديسمبر 2015، وخاض مع الفريق اليوناني 86 مباراة في كافة المسابقات.

وقال تسيميكاس، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي «ليفربول، وفقًا لـ«جول»: «أنا سعيد للغاية، أنا فخور للغاية بكوني هنا، بالنسبة لي ليفربول هو أكبر نادٍ في العالم»، وتابع قائلًا : «يشرفني أن أكون هنا وسأعطي أفضل ما لدي».

وتابع الظهير اليوناني: «الدوري هنا أحبه للغاية، وأشاهده عبر التلفزيون، وكان حلمي منذ أن كنت صغيرًا أن أحضر إلى هنا لألعب في هذا الدوري».

وأضاف: «أريد تحقيق أهدافنا، أن نفوز بالدوري من جديد وكذلك دوري أبطال أوروبا، بكثير من العمل والتركيز على ما أفعل، وما يريده المدرب، وبالعمل الجاد والتدريب يوميًّا يمكنني أن أكون في أعلى مستوى».

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