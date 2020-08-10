عرض مذهل ينتظر ديبالا من «ريال مدريد»

مهاجم يوفنتوس باولو ديبالا (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن نادي «ريال مدريد» يستعد لتقديم عرض ضخم لضم نجم «يوفنتوس» باولو ديبالا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد أن حوَّل «ريال مدريد» تركيزه بالفعل إلى تعزيز تشكيل المدرب زيدان الدين زيدان هذا الصيف مع تصدر باولو ديبالا قائمة أمنياتهم بعد توديع دوري أبطال أوروبا أمام «مانشستر سيتي» بالخسارة (2-4) في مجموع المباراتين لينهي «الميرينغي» موسم 2019-2020 بالفوز بلقبي «الليغا» وكأس السوبر الإسباني فقط.

ذكر موقع «فورزا» الإيطالي أن ديبالا لفت انتباه رئيس «ريال مدريد» بيريز وكلف وسطاء بفتح محادثات مع الـ«يوفي»، حيث يتألف العرض المبدئي لـ«الميرينغي» من 100 مليون يورو، بالإضافة إلى توني كروس وإيسكو ألاركون لكن «يوفنتوس» ليس مهتمًا بمناقشة أي صفقات في هذا الوقت، حيث يركز على وصول أندريا بيرلو كمدير فني جديد بدلاً من ماوريزيو ساري، ولكن قد يتعين النظر في عرض «ريال مدريد» مع إيسكو وكروس بقيمة 60 مليون يورو و50 مليون يورو، كما يأمل ريال مدريد أن يكون العرض كافياً لإغراء «البيانكونيري».

وفي أبريل الماضي طرح «يوفنتوس» فكرة تجديد عقد نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا رغم توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس «كورونا» وكان ديبالا قريبًا من الرحيل عن «يوفنتوس» خلال الميركاتو الصيفي العام الماضي، حيث كان الدولي الأرجنتيني المرشح الأول لتعويض الرحيل المحتمل لنيمار آنذاك إلى «برشلونة»، كما كان ديبالا محط أنظار أندية أخرى مثل «توتنهام هوتسبير»، و«مانشستر يونايتد»، لكن اللاعب اختار البقاء مع «يوفنتوس» هذا الموسم.

بات ديبالا الآن هو أفضل لاعب في الموسم الحالي في «يوفنتوس»، إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مما جعل إدارة نادي «السيدة العجوز» تخطط لمكافأة اللاعب، ومنحه عقدًا جديدًا مع الفريق، حيث ذكرت جريدة «لو 10سبوت»، أن إدارة يوفنتوس ستقوم بقطع كافة السبل من قبل «باريس سان جيرمان» لضم اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل، وستجدد عقد اللاعب براتب سنوي يصل إلى 12 مليون يورو صافي، وهو أعلى من راتبه الحالي المقدر بـ7 ملايين يورو سنويًّا قبل ظهور ريال مدريد في دائرة الضوء.