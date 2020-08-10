تايسون يؤجل ظهوره بعد غياب أمام روي جونز بسبب المال

الملاكم مايك تايسون (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت مجلة «ذا رينغ» أن المباراة الاستعراضية المقررة بين بطل العالم الأسبق في الملاكمة للوزن الثقيل الأميركي مايك تايسون ومواطنه روي جونز تأجلت إلى 28 نوفمبر المقبل، وكان من المقرر إقامة المباراة في 12 سبتمبر المقبل.

وأضافت المجلة أنه تقرر تأجيل المواجهة بعد أن أكد معسكر تايسون أنه من الممكن زيادة إيرادات المباراة بتأجيلها إلى موعد لاحق وستقام المباراة من 8 جولات وستبث على منصة تريلر مقابل رسوم، بحسب ما نقله موقع «24» عن «رويترز».

ومازح تايسون (54 عاماً) الجمهور حول إمكانية العودة إلى حلبات الملاكمة من جديد عندما نشر تسجيلاً مصوراً له أثناء التدريبات، وآخر مباراة شارك فيها جونز (51 عاماً) كانت في نوفمبر 2018 وقد سبق له الفوز بالعديد من الألقاب في أوزان مختلفة.

وفي مايو الماضي، أثار الملاكم الأميركي العملاق مايك تايسون الاهتمام من جديد، بعدما أشار إلى احتمالية عودته للساحة، رغم استبعاده لمواجهة منافسه السابق ومواطنه إيفاندر هوليفيلد في نزال استعراضي، كان قد تم التكهن به في البداية، وأوضح تيسون أن النزال لن يقام.

وكان الملاكم المثير للجدل أثار الاهتمام مؤخرا بعدما نشر له مقاطع فيديو أثناء تدريبه وأعلن أنه يعتزم العودة للملاكمة، وهو ما فعله أيضا هوليفيلد (57 عاما) في نفس الوقت، مما أثار التكهنات بأنهما يعتزمان مواجهة بعضهما البعض، وفقا لما جاء عبر «توتير».

وقال تايسون في مقابلة تلفزيونية إنه سيواجه منافسا آخر ولكنه لم يكشف عن اسمه، وأشار بطل العالم السابق في الوزن الثقيل إلى أن هدفه من العودة هو مساعدة أشخاص آخرين بحاجة إلى مساعدات مالية، قائلا «سأفعل هذا العمل الخيري، وسآخذ هذا المال لمساعدة الأشخاص بلا مأوى وسنساعد هؤلاء الأشخاص المدمنين،. لأنني كنت بلا مأوى وكنت مدمنا».