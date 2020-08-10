إنتر ميلان في تحد صعب بالدوري الأوروبي أمام باير ليفركوزن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 أغسطس 2020, 01:01 مساء
فريق إنتر ميلان (أرشيفية : الإنترنت)

يخوض فريق إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الإثنين، مباراة صعبة ضد باير ليفركوزن الألماني، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي، على ملعب إسبريت أرينا بمدينة دوسلدروف الألمانية، ويحسم الدور ربع النهائي ببطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من مباراة واحدة على أرض محايدة، وفقاً لقرارات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، من أجل مبدأ تكافؤ الفرص، وسرعة إنهاء الموسم الحالي من المسابقة القارية.

فريق إنتر نجح في الإطاحة بخيتافي الإسباني من دور الـ16 من مباراة واحدة، بعد أن تعذر إقامتها على مباراتين ذهاب وإياب بسبب فيروس «كورونا»، وحسم إنتر وصافة الدوري الإيطالي، خلف يوفنتوس الذي توج باللقب للمرة التاسعة توالياً، فيما فشل خيتافي في حجز مقعده بالبطولات الأوروبية بالموسم المقبل، بعدما أنهى موسمه في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني «الليغا».

يقود كونتي إنتر بنجاح على جميع الأصعدة ويأمل في لقب الدوري الأوروبي هذا الموسم، من أجل تعويض خسارة الدوري الإيطالي «الكالتشيو» لصالح يوفنتوس، ويعد «النيراتزوري» ثاني أقوى المرشحين لنيل اللقب بعد مانشستر يونايتد، ولم يتوج إنتر ميلان بأي لقب أوروبي منذ الثلاثية التاريخية العام 2010 مع البرتغالى جوزيه مورينيو.

يمر أنطونيو كونتي بفترة غير مستقرة مع إنتر، بعد ضياع لقب الدوري، ومهاجمته إدارة النادي، مؤكداً أن إنتر فريق ضعيف ولا تتوافر حماية مناسبة للاعبين أو المدرب، وفى حالة وداع إنتر ميلان بطولة الدوري الأوروبي، قد يرحل كونتي عن القيادة الفنية لـ«النيراتزوري» بعد خسارة ثالث ألقابه هذا الموسم، ويواجه الفائز من إنتر وباير ليفركوزن، الفائز من مباراة شاختار دونيتسك الأوكراني، وبازل السويسري، وتقام غداً الثلاثاء.

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