أول تعليق من بيرلو على توليه مهمة تدريب «يوفنتوس»

بيرلو. (أرشيفية : إنترنت)

علق أندريا بيرلو، على توليه منصب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي «يوفنتوس» الإيطالي، خلفًا للمقال ماوريسيو ساري.

وكان «يوفنتوس» أعلن إقالة ساري، أمس السبت، على خلفية الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام «ليون» الفرنسي، قبل أن يعين أندريا بيرلو، خلفًا له.

وغادر «البيانكونيري» دوري الأبطال بعد التعادل مع «ليون» بنتيجة (2-2) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ولكن قاعدة تسجيل هدف خارج الديار منحت الفريق الفرنسي التأهل للدور التالي.

وقال بيرلو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يسعدني ويشرفني بشدة أن أتلقى مثل هذا التقدير والثقة من يوفنتوس.. جاهز لهذه الفرصة الرائعة!».