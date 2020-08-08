برشلونة يتخطى نابولي ويدخل ربع نهائي دوري الأبطال في لشبونة

مباراة برشلونة أمام نابولي (إنترنت)

بلغ برشلونة الإسباني ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد فوزه على ضيفه نابولي الإيطالي (3-1)، اليوم السبت، في إياب ثمن النهائي بعد تعادلهما (1-1) ذهابا.

ويلاقي برشلونة في 14 أغسطس الجاري بايرن ميونيخ الألماني المتأهل على حساب تشيلسي الإنجليزي، في لشبونة التي تستضيف بطولة مصغرة بدءا من ربع النهائي بعد العودة من وقفة دامت نحو خمسة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

على ملعب «كامب نو» سجل لبرشلونة الفرنسي كليمان لانغليه، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروغوياني لويس سواريز من ركلة جزاء، ولنابولي لورنتسو انسينيي من ركلة جزاء أيضا.