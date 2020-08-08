سباعية بايرن في تشيلسي تؤهله للقاء برشلونة بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 أغسطس 2020, 11:26 مساء
مباراة بايرن ميونيخ وتشيلسي (إنترنت)

بلغ بايرن ميونيخ الألماني الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم، بعدما جدد فوزه على تشيلسي الإنجليزي (4-1)، في اياب الدور ثمن النهائي، اليوم السبت، ضاربا موعدا مع برشلونة الاسباني الذي تخطى نابولي الإيطالي.

وكان الفريق البافاري فاز ذهابا بثلاثية نظيفة في ستامفورد بريدج في فبراير الماضي، قبل تعليق النشاط الكروي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ليتأهل (7-1) بمجموع المباراتين، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

سجّل البولندي روبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء والكرواتي إيفان بيريشيتش والفرنسي كورنتان توليسو فيما سجل تامي ابراهام هدف تشلسي.

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