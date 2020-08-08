تصريح الفخر لغوارديولا عقب إقصاء ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 أغسطس 2020, 12:58 مساء
مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا (أرشيفية: إنترنت)

أبدى المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على ريال مدريد، والتأهل على حسابه إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا عقب المباراة، أمس الجمعة، في تصريحات تلفزيونية: «مجرد خطوة، وإذا اعتقدنا أن هذا يكفي فسنظهر كأننا فريق صغير، إذا أردت التتويج فيجب عليك الفوز على الفرق الكبيرة».

وعن مواجهة ليون الفرنسي في دور الثمانية، السبت المقبل، قال غوارديولا: «تحدثت مع قسم مراقبة اللاعبين بشأن ليون، ونصحوني بأن أكون متأهبا، أمامنا ثمانية أيام للاستعداد قبل المواجهة، سنستمتع بهذا الفوز، ثم نبدأ التفكير في مباراة ليون المهمة للغاية».

وكرر مانشستر سيتي فوزه على ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة «2-1» ليتأهل بمجموع المباراتين «4-2» إلى ربع النهائي، سجل أهداف المباراة رحيم سترلينغ وجابريل جيسوس لمانشستر سيتي، بينما سجل كريم بنزيمه هدف ريال مدريد الوحيد.

ويلتقي مانشستر سيتي في دور الثمانية مع فريق ليون الفرنسي الذي تغلب على يوفنتوس بفارق التسجيل خارج الأرض بعد الفوز في فرنسا «1-0» والخسارة في إيطاليا «2-1».

تأهل مانشستر سيتي لربع النهائي تحقق للمرة الثالثة في تاريخ الفريق، والثانية في عصر المدرب بيب غوارديولا، حيث يستمر الفريق السماوي في محاولات صناعة التاريخ وتحقيق اللقب الأول لتعويض خسارة «البريميرليغ» هذا الموسم الذي خطفه ليفربول.

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