مانشستر سيتي يقصي ريال مدريد ويصعد إلى ربع نهائي دوري الأبطال

مباراة سابقة في دوري الأبطال (أرشيفية : الإنترنت)

بلغ مانشستر سيتي الإنجليزي الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن جدد فوزه على ريال مدريد 2-1 في إياب ثمن النهائي الجمعة.

وكان مانشستر سيتي عاد بالفوز بالنتيجة ذاتها ذهابًا على ملعب سانتياغو برنابيو في مارس الماضي قبل توقف النشاط الرياضي حول العالم.

وسجل رحيم سترلينغ (9) والبرازيلي غابريال جيزوس (68) هدفي سيتي، والفرنسي كريم بنزيمة (28) هدف ريال مدريد.

ويلتقي مانشستر سيتي في الدور التالي مع ليون الفرنسي الذي بلغ هذا الدور على حساب يوفنتوس الإيطالي على الرغم من خسارته أمامه 1-2 إيابا، وذلك لفوزه ذهابا بهدف يتيم.