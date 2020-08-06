بالصور.. وزير الرياضة يشهد أولي مباريات الدورى المصري الممتاز بعد استئنافه

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 أغسطس 2020, 11:14 مساء
وزير الرياضة أشرف صبحي يشهد أولي مباريات الدورى المصري الممتاز بعد استئنافه. (المركز الإعلامي)

حرص وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، على التواجد في استاد برج العرب بالإسكندرية، لحضور مباراة الزمالك مع المصري ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في أولى مباريات الدوري بعد استئنافه من التوقف جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعود منافسات الدورى المصري العام لكرة القدم وفق إجراءات واشتراطات احترازية، وطبقاً للدليل الاسترشادي الذي أصدرته وزارة الشباب والرياضة بشأن عودة النشاط الرياضي بالاتحادات الرياضية المختلفة، وبعد الانتهاء من الفحوصات والمسحات الطبية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، للتأكد من سلامتهم، والحفاظ على صحتهم.

وزير الرياضة أشرف صبحي يشهد أولي مباريات الدورى المصري الممتاز بعد استئنافه. (المركز الإعلامي)
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