البقاء أم الرحيل؟.. أوباميانج يحسم مستقبله مع أرسنال

النجم الجابوني إيمريك أوباميانج. (أرشيفية : إنترنت)

حسم مهاجم نادي أرسنال، النجم الجابوني إيمريك أوباميانج، مستقبله بين البقاء في صفوف فريقه، أو الرحيل نحو نادٍ ينافس على البطولات، مثل برشلونة، بحسب ما كشفت عنه تقارير صحفية.

وكشفت جريدة «تيليجراف» البريطانية، اليوم الخميس، عن أن المهاجم الجابوني الدولي وافق على تجديد عقده مع أرسنال، لموسمين إضافيين، بجانب العام المتبقي له، مما يعني بقاءه لـ3 مواسم أخرى.

وتابعت، تنوي إدارة النادي منح أوباميانج راتبًا أسبوعيًا أعلى، حتى يبقى بين صفوف فريقه، خاصة أنه تلقى إغراءات عدة من أندية أخرى، كما أنه ألمح في وقت سابق إلى رغبته اللعب في نادٍ ينافس على الألقاب.

ويعد اللاعب الجابوني أبرز نجوم الفريق اللندني، خاصة بعد أن استطاع المساهمة في تتويج فريقه بكأس الاتحاد الإنجليزي، بتسجيله هدفين في شباك تشيلسي بالمباراة النهائية.

كما أن المدير الفني مايكل أرتيتا يعول على خدماته بشكل كبير، مما يعني ضرورة الحفاظ عليه، حال أراد الجانرز المنافسة على البطولات في الموسم المقبل.