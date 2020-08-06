دي بروين أفضل لاعب في مانشستر سيتي هذا الموسم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 أغسطس 2020, 08:09 مساء
نجم مانشستر سيتي دي بروين. (تويتر)

توج النجم البلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب أفضل لاعب في صفوف الفريق خلال موسم 2019-2020.

وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عبر موقعه الرسمي عن تتوج دي بروين بلقب أفضل لاعب في الفريق خلال الموسم المنقضي.

وأبدى دي بروين، سعادته الشديدة بالتتويج بلقب أفضل لاعب في الفريق، حيث قال «بالنسبة لي هذا الموسم كان رائعا للغاية على الرغم من معاناتي من الإصابة في بداية الموسم لكني تمكنت من تقديم كل ما لدي لصالح الفريق»، مضيفًا: «نجحت في تطوير أدائي لخدمة الفريق وخلق الفرص لزملائي».

وعن أفضل مباراة خاضها اللاعب في هذا الموسم، قال «مباراة واتفورد هي الأفضل بالنسبة لي».

وكان دي بروين لعب 46 مباراة موسم 2019-2020 مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات، أحرز 15 هدفا وصنع 23 هدفا.

وحصل دي بروين على أفضل صانع ألعاب في البريميرليج بعد أن صنع 20 هدفا هذا الموسم.

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