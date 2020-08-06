أندية الدوري الإنجليزي ترفض التبديلات الـ5

ليفربول في الدوري الإنجليزي. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، عن رفض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، استمرار بند السماح بخمسة تبديلات خلال منافسات الموسم المقبل، بعد تصويت الأغلبية برفض وجود هذا القرار في المسابقة.

وقالت جريدة «تليغراف» الإنجليزية، اليوم الخميس، إن 11 فريقا من أصل 20 رفضوا استخدام خمسة تبديلات، مثل فرق ليدز ووست بروميتش وفولهام، بينما وافق تشيلسي وأندية أخرى على هذا البند.

ونتيجة لذلك فإن أندية البريميرليغ ستستخدم ثلاثة تبديلات فقط بالموسم القادم أثناء المباريات، مع وضع 18 لاعبًا في القائمة بدلًا من 20، بحسب ما اتفق عليه مسؤولو الرابطة.

يذكر أن القرارات الجديدة تنطبق على البريميرليغ فقط، الذي ينطلق موسمه الجديد بشكل رسمي في 12 سبتمبر المقبل.