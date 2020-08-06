رسميا.. إنتر ميلان يعلن ضم سانشيز مجانا

التشيلي أليكسيس سانشيز. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي إنتر ميلان بشكل رسمي، اليوم الخميس، ضم التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم مانشستر يونايتد بشكل نهائي.

وقال الموقع الرسمي لإنتر ميلان، وفقًا لـ«كورة»، فقد حسم النيراتزوري الصفقة مجانا، بعقد يمتد حتى 2023.

ولعب سانشيز في صفوف إنتر ميلان هذا الموسم على سبيل الإعارة، وأسهم في احتلال الفريق وصافة الكالتشيو، والتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي.

وشارك سانشيز بقميص إنتر ميلان في 30 مباراة بمختلف المسابقات، حيث سجل أربعة أهداف، وصنع عشرة.

وكانت تقارير قد أشارت في وقتٍ سابق إلى رغبة مانشستر يونايتد في التخلص من سانشيز بسبب راتبه الكبير، وتبلغ قيمته 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.