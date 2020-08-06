رسميا.. ملياردير أمريكي يشتري نادي روما مقابل 591 مليون يورو

فريق روما الإيطالي. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الخميس، قيام جيمس بالوتا المالك الحالي بالرحيل عن الذئاب، وقدوم مجموعة دان فريدكين بدلا منه.

وكشف النادي عبر موقعه الرسمي، وفقًا لـ«جول» عن نجاح المفاوضات التي جرت بين فريدكين وبالوتا خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث قرر الأخير بيع روما مقابل 591 مليون يورو.

وقال بيان روما: «سيتم تنفيذ الصفقة من خلال امتلاك فريدكين كامل الحصة التي حصلت عليها AS Roma SPV في النادي بما يعادل 86.6% من رأس المال المتاح».

وأضاف: «من المتوقع إغلاق الصفقة بشكل نهائي بحلول نهاية أغسطس 2020، بعد خضوعها لكل الشروط القياسية لهذا النوع من المعاملات، وكل الاتفاقات الموقعة».

وتابع: «سيؤدي إتمام الصفقة إلى التزام فريدكين بإطلاق الاكتتاب العام الإلزامي على الأسهم المستحقة للنادي، بموجب القوانين واللوائح المعمول بها».

ومن جانبه أوضح فريدكين عن هذه الخطوة: «نحن جميعا سعداء باتخاذ الخطوات اللازمة، بالوجود في هذه المدينة العظيمة والنادي الشهير، نتطلع إلى إغلاق عملية الشراء في أقرب وقت ممكن، والانغماس في عائلة روما».