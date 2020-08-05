باريس سان جيرمان يوضح موقف مبابي وفيراتي في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 أغسطس 2020, 10:18 مساء
نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي (أرشيفية : الإنترنت)

أصدر نادي باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، بيانًا عن حالة اللاعبين المصابين قبل مواجهة أتالانتا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال سان جيرمان، في بيان على موقعه الرسمي، وفقًا لـ«كورة»: «تلقى ماركو فيراتي ضربة قوية خلال التدريبات بالأمس، وتعرض لكدمات كبيرة في ربلة الساق اليمنى، ما أدى إلى بعض الأضرار العضلية التي سيراقب النادي تطورها خلال الـ72 ساعة المقبلة».

وأوضح: «كيليان مبابي يواصل تعافيه كما هو مخطط له، كما أنه عاد للركض دون كرة في ملعب التدريبات.. كما عانى ليفين كورزاوا من إصابة عضلية في فخذه اليمنى خلال نهائي الكأس، ومن المتوقع أن يعود للتدريب مع الفريق خلال الأسبوعين المقبلين».

يشار إلى أن سان جيرمان يلتقي أتالانتا يوم الأربعاء المقبل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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