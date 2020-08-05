غموض في «أياكس» حول إصابة 13 شخصا بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 أغسطس 2020, 12:09 مساء
فريق أياكس الهولندي (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت جريدة «دي تيليغراف» الهولندية، اليوم الأربعاء، أن العديد من لاعبي وإداريي فريق «أياكس أمستردام»، أُصيبوا بفيروس «كورونا المستجد» في يونيو الماضي، وذكرت أيضًا أن العدد وصل إلى 13 شخصًا أصيبوا بالعدوى، وهو ما لم يؤكده ناطق باسم النادي، حيث خضع في منتصف يونيو 90 شخصًا ما بين لاعبًا وإداريًّا وموظفًا من «أياكس» لاختبارات «كوفيد-19».

ولم يُحدد متى أو كيف أُصيب الأشخاص المعنيون، ويعتقد أنهم أُصيبوا بالفيروس قبل يونيو عندما كان مركز تدريبات الفريق مغلقًا بعد تعليق المنافسات، بينما أكد الناطق باسم الفريق للجريدة أنه لا يوجد حاليًا أي مصاب بالفيروس في نادي «أياكس».

«أياكس أمستردام» هو البطل الدائم للدوري في هولندا حيث وصل عدد حصد ألقابه إلى 34 لقبًا، بينما أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم في بيان رسمي أن موسم 2020/ 2021 للدوري الهولندي الممتاز، سينطلق في الثاني عشر من شهر سبتمبر المقبل، بعد أن كان الاتحاد الهولندي قد ألغى منافسات موسم 2019/ 2020، عقب توقفه منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد»، وأعلن عدم تحديد بطل للمسابقة أو هابطين للدرجة الثانية، وكذلك عدم اعتماد صعود للمسابقة من الدرجة ذاتها.

وأضاف البيان أن منافسات الدوري الهولندي ستنطلق بحضور جماهيري، يتراوح بين 15 و35% من سعة الملاعب، بينما لن يتم السماح لجماهير الفريق الضيف بالحضور، وحدد الاتحاد الهولندي في بروتوكول يتكون من 80 صفحة تفاصيل استئناف النشاط الكروي، في ظل استمرار أزمة «كورونا» حيث تقرر أن تفصل مسافة تقدر بمتر ونصف المتر المشاهدين في المدرجات، اتباعًا لتعليمات التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار العدوى بفيروس «كورونا المستجد».

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