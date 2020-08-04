أندية الدوري الألماني توافق على عودة الجماهير

الدوري الألماني لكرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

عقدت رابطة الدوري الألماني اجتماعًا مع 36 ناديًا، ممن يشاركون في البوندسليغا والدرجة الثانية، لمناقشة أمر عودة المشجعين للمدرجات، وذلك بعد غيابهم في الفترة الماضية بسبب جائحة «كورونا».

وقالت جريدة «بيلد»، وفقًا لـ«كورة»، إن الاجتماع أسفر عن موافقة الأندية على عودة الجماهير للملاعب، في الموسم المقبل 2020-2021، حال حصول الرابطة على الضوء الأخضر من قبل المؤسسات الحكومية والصحية.

ووافقت الأندية على مقترحات الرابطة بشأن عودة المشجعين، بشرط إقامة المباريات دون حضور مشجعي الفريق الزائر حتى نهاية العام، بالإضافة لعدم فتح غرف الانتظار أمام الجماهير حتى 31 أكتوبر المقبل على الأقل.

كما ستمنع المشروبات الكحولية داخل الملاعب، بالإضافة لحتمية التعرف على هوية المشجعين قبل دخول الملاعب. ويتعين على الرابطة وكافة الأندية إقناع المسؤولين بالموافقة على هذا القرار، لكن المشكلة تكمن في أن لكل ملعب متطلبات مختلفة، مما يدفع كل نادٍ لفتح خطوط اتصال مع مسؤولي كل مدينة.

من جانبه، أكد كريستيان سيفيرت، رئيس الرابطة، أن الخطة ترتكز على عودة المشجعين بشكل جزئي إلى الملاعب، مع ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن سلامة الجميع.