كاسياس يعلق قفازه بإعلان اعتزاله

إيكر كاسياس (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى نادي «بورتو» البرتغالي و«ريال مدريد» الإسباني السابق اعتزاله كرة القدم بعمر 39 عامًا، ونشر كاسياس رسالة وداعية على الحساب الخاص له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يؤكد فيها تعليق قفازه.

وقال كاسياس: «الشيء المهم هو الطريق الذي تسافر به والأشخاص الذين يرافقونك، وليس الوجهة التي تأخذك إليها، لأن ذلك مع العمل والجهد يأتي بمفرده، وأعتقد أنه يمكنني القول دون تردد، إنه كان الطريق و الوجهة الحلم».

وخاض الحارس الأسطوري مسيرة طويلة مع كرة القدم، بدأها في فريق الناشئين لـ«ريال مدريد» منذ العام 1996، وصعد كاسياس للفريق الأول لـ«ريال مدريد» في العام 1999، واستمر في صفوف النادي الملكي لمدة 16 عاماً، قبل أن يرحل في العام 2015 إلى الدوري البرتغالي عبر بوابة نادي «بورتو»، وقضى كاسياس أربع سنوات مع نادي «بورتو» في الفترة من 2015 وحتى 2019، قبل أن يقرر اعتزاله كرة القدم.

خاض إيكر كاسياس إجمالي 881 مباراة خلال مسيرته الحافلة مع الأندية التي لعب بها، بالإضافة إلى 167 مباراة مع المنتخب الإسباني، وحقق الحارس الأسطوري للمنتخب الإسباني، عديد الألقاب خلال مسيرته، أبرزها الفوز ببطولة كأس العالم 2010 التي أُقيمت في جنوب أفريقيا، وبطولتا كأس الأمم الأوروبية في العامين 2008 و2012.

كما حقق كاسياس 5 ألقاب للدوري الإسباني، و3 بطولات دوري أبطال أوروبا، و4 كأس السوبر الإسباني وبطولتي كأس ملك إسبانيا، وبطولتي كأس السوبر الأوروبي وبطولة لكأس العالم للأندية في 2014.