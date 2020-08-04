كاسياس يعلق قفازه بإعلان اعتزاله

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 أغسطس 2020, 03:32 مساء
إيكر كاسياس (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى نادي «بورتو» البرتغالي و«ريال مدريد» الإسباني السابق اعتزاله كرة القدم بعمر 39 عامًا، ونشر كاسياس رسالة وداعية على الحساب الخاص له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يؤكد فيها تعليق قفازه.

وقال كاسياس: «الشيء المهم هو الطريق الذي تسافر به والأشخاص الذين يرافقونك، وليس الوجهة التي تأخذك إليها، لأن ذلك مع العمل والجهد يأتي بمفرده، وأعتقد أنه يمكنني القول دون تردد، إنه كان الطريق و الوجهة الحلم».

وخاض الحارس الأسطوري مسيرة طويلة مع كرة القدم، بدأها في فريق الناشئين لـ«ريال مدريد» منذ العام 1996، وصعد كاسياس للفريق الأول لـ«ريال مدريد» في العام 1999، واستمر في صفوف النادي الملكي لمدة 16 عاماً، قبل أن يرحل في العام 2015 إلى الدوري البرتغالي عبر بوابة نادي «بورتو»، وقضى كاسياس أربع سنوات مع نادي «بورتو» في الفترة من 2015 وحتى 2019، قبل أن يقرر اعتزاله كرة القدم.

خاض إيكر كاسياس إجمالي 881 مباراة خلال مسيرته الحافلة مع الأندية التي لعب بها، بالإضافة إلى 167 مباراة مع المنتخب الإسباني، وحقق الحارس الأسطوري للمنتخب الإسباني، عديد الألقاب خلال مسيرته، أبرزها الفوز ببطولة كأس العالم 2010 التي أُقيمت في جنوب أفريقيا، وبطولتا كأس الأمم الأوروبية في العامين 2008 و2012.

كما حقق كاسياس 5 ألقاب للدوري الإسباني، و3 بطولات دوري أبطال أوروبا، و4 كأس السوبر الإسباني وبطولتي كأس ملك إسبانيا، وبطولتي كأس السوبر الأوروبي وبطولة لكأس العالم للأندية في 2014.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري الإيطالي
رياضة عالمية
مباراة الملاكم الليبي مالك الزناد أمام التشيكي أوندرنج رادو - قناة الوسط
فيديو
«عكس التيار» مع محمد زيدان - ليبيا: مسرح جديد لصراع الكبار
فيديو
القبي: المدرب الوطني ضروري للكرة الليبية حاليا.. وعودة الدوري طوق إنقاذ
رياضة محلية
إيقاف حملات الدعاية للمرشحين في الانتخابات البلدية بمصراتة
ليبيا
«سرت للنفط والغاز» توضح ملابسات إعادة تشغيل حقل التحدي
ليبيا
«العليا لمجابهة كورونا» في مصراتة تصدر توصيات جديدة.. وتنصح 3 فئات بعدم الخروج ...
ليبيا
حج 2020 ينتهي بدون تسجيل إصابات بـ«كوفيد-19»
دولى
مواطن من سبها يروي معاناته الجسدية والنفسية مع «كورونا» وكيف تعامل المخالطون معه
ليبيا
زيارة عقيلة والمشري.. هل فتحت نافذة أمل لـ«انفراجة سياسية»؟
ليبيا
وليامز تحذر من تحول الأزمة الليبية إلى حرب إقليمية
ليبيا
جريدة الوسط: حراك إقليمي لإنتاج «الصخيرات 2»
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مستحضر منزلي لإزالة البقع الصعبة على الحوائط