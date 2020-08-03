تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 أغسطس 2020, 10:36 مساء
الدوري الإيطالي. (أرشيفية : إنترنت)

حددت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، موعد انطلاق الموسم الكروي الجديد 2020- 2021 بعد انتهاء نسخة الموسم الحالي. 

واُختُتمت منافسات الدوري الإيطالي «سيريا آ» بالأمس بنهاية منافسات الجولة الجولة الـ38 من هذا الموسم.

وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي انطلاق الموسم الجديد 2020/2021 في 19 سبتمبر المقبل، وينتهي في 23 مايو من العام المقبل.

ونجح «يوفنتوس» في حصد اللقب لهذا الموسم وللمرة الثامنة على التوالي بعد حصوله على 83 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فريق «إنتر ميلان» الذي حل ثانيًا، وهبط لدوري القسم الثاني ثلاثة فرق هذا الموسم هي «بريشيا» و«سبال» و«ليتشي».

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