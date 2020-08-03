إنتر ميلان يتوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن سانشيز

التشيلي أليكسيس سانشيز. (أرشيفية : إنترنت)

يستعد «إنتر ميلان» لحسم أولى صفقات الفريق في انتقالات الصيف الحالية، من «مانشستر يونايتد» الإنجليزي، حيث يرغب في شراء التشيلي أليكسيس سانشيز.

وكشفت جريدة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، وفقًا لـ«جول»، أن إنتر ميلان توصل لاتفاق مع «مانشستر يونايتد» من أجل شراء المهاجم الدولي بصفة نهائية مقابل 15 مليون يورو.

وأوضحت الجريدة أن «إنتر ميلان» سيعلن الصفقة بشكل رسمي يوم الأربعاء المقبل بعد الانتهاء من مباراته مع خيتافي الإسباني ببطولة الدوري الأوروبي.

وخلال الموسم المنقضي شارك سانشيز في 22 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 9 أهداف لزملائه.