عربي جديد مرشح لمزاملة صلاح في «ليفربول»

عيسى في الإطار الأيمن وصلاح في الأيسر (أرشيفية : الإنترنت)

اقترب «ليفربول» الإنجليزي من التعاقد مع بديل الكرواتي ديان لوفرين الذي ترك النادي وتوجه للدوري الروسي مع فريق «زينت سان بطرسبرغ»، وقد اقترب «ليفربول» من إتمام صفقة التعاقد مع مدافع منتخب الجزائر عيسى ماندي الذي يمثل «ريال بيتيس» بالدوري الإسباني وتأتي صفقة ماندي ضمن سياسة «ليفربول» الجديدة بالترشيد في الإنفاق خلال سوق الانتقالات، حيث من المتوقع أن لا يكلف ماندي أكثر من 10 ملايين يورو كحد أقصى.

ومع انتقال لوفرين الذي أدخل للنادي 12 مليون يورو سيخرج «ليفربول» رابحًا من عملية شراء ماندي وبيع لوفرين، ويعد ماندي من اللاعبين الدولين في بلاده، حيث مثل ماندي «بيتيس» في 29 مباراة بالدوري الإسباني الموسم الماضي، كما أنه المدافع الرئيسي بمنتخب الجزائر الذي حقق معه كأس أمم أفريقيا العام الماضي.

وذكرت جريدة «دايلي ستار» البريطانية، اليوم الإثنين، أن أولوية «ليفربول» خلال فترة الانتقالات الصيفية ستكون التعاقد مع مدافع وذلك لتعويض لوفرين، كما أن بيتيس يرغب في الاستفادة على المستوى المادي من مدافعه الجزائري وذلك بدلًا عن خسارته دون مقابل بعد انتهاء عقده مما منح «ليفربول» دفعة كبيرة في محاولاته لضم اللاعب ليكون ثاني عربي ينضم لـ«ليفربول» بعد نجم الفريق المصري محمد صلاح.