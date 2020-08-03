خيال في إنتر ميلان يكلفه 260 مليون يورو لنقل ميسي

الأرجنتيني ليونيل ميسي (أرشيفية : الإنترنت)

كشف موقع «سبورت بايبل» أن عرضًا فلكيًّا ينتظر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في حال قرر مغادرة فريقه «برشلونة» الإسباني، وأوضح أن «إنتر ميلان» الإيطالي مستعد لعرض 260 مليون يورو على ميسي إذا قرر ترك أسوار «الكامب نو» العام المقبل، بعد أن تناولت تقارير إعلامية كشفت في وقت سابق أن قصة الوفاء التي تجمع ميسي (33 عامًا)، بـ«برشلونة» قد تكتب لها النهاية قريبًا، وذلك بعدما أوقف مفاوضات تجديد عقده، الذي سينتهي بعد عام.

الـ«إنتر» سيقترح على ميسي عقدًا لمدة 4 سنوات، من شأنه أن يحقق لميسي راتبًا سنويًّا صافيًّا بقيمة 50 مليون يورو سنويًّا، وحال موافقة ميسي على العرض فسيكون صافي أرباح ميسي أعلى من منافسه كريستيانو رونالدو، الذي يحصل على 13 مليون يورو سنويًّا مع «يوفنتوس»، كما يشاع أن رئيس «إنتر ميلان»، ستيفن زهانغ، أجرى بالفعل محادثات مع ممثلي ميسي، كما تحدث مع رئيس «برشلونة» جوسيب ماريا بارتوميو، بحسب جريدة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية.

من جانبه قال المدير التنفيذي لنادي «إنتر ميلان»، جوسيبي ماروتا، إن ليونيل ميسي، الذي دارت حوله مؤخرًا شائعات بالانتقال للنادي الإيطالي، سيعتزل في «برشلونة» مبديًا عدم تفاؤله بضمه، مضيفًا في تصريحات لشبكة «سكاي سبورت» عقب فوز فريقه على «أتالانتا» بهدفين في الجولة الأخيرة من «الكالتشيو» والذي أنهاه في مركز الوصافة خلف «يوفنتوس» قائلًا: «يجب أن نكون واقعيين، إنه أمر خيالي».

وأضاف: «الجميع يرغب في التعاقد معه، ولكن سيكون من غير الاحترام تعزيز هذه الخيالات، لأنها كذلك، يجب العودة للواقع، والتأكد من أن ميسي لاعب كبير جدًّا، ولكنه حاليًا في صفوف برشلونة، أعتقد أن موقفه رائع مع فريقه، وأن مسيرته ستنتهي هناك»، وتناقلت وسائل الإعلام أخبارًا حول انتقال ميسي لـ«النيراتزوري» فيما خرج المدير الفني للأخير أنطونيو كونتي، ليؤكد أن نقل كاتدرائية ميلانو أسهل من ضم ميسي.

بدوره أعلن جوسيب بارتوميو، تمسكه بالنجم الأرجنتيني، مؤكدًا أنه لن يفكر يومًا في رحيل ميسي عن النادي الكتالوني، بينما يسعى خيال «إنتر ميلان» لإعادة مواجهة الأسطورتين التاريخيين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري الإيطالي بعد صولات وجولات سابقة في نظيره الإسباني قبل انتقال كريستيانو لـ«يوفنتوس».