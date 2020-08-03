رسميا.. «كاف» يعلن مواعيد نصف نهائي دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 أغسطس 2020, 01:55 مساء
درع دوري أبطال أفريقيا (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن المواعيد النهائية لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يلتقي الأهلي المصري أمام الوداد المغربي فيما يواجه الزمالك المصري نظيره الرجاء المغربي أيضا في نصف نهائي مصري مغربي خالص.

وتقرر أن تقام مباراتي الذهاب لنصف النهائي أحد يومي 25 و26 سبتمبر في المغرب، ويعود تحديد الموعد للفريقين المغربيين وتفضيلاتهما، فيما تقام مواجهة العودة أحد يومي 2و3 أكتوبر في مصر، ويعود تحديد الموعد كذلك لتفضيلات قطبي الكرة المصرية، وأوضح «كاف» في بيانه أنه سيتواصل مع شركاءه حول إمكانيات تنظيم المباريات المتبقية بدوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير.

وقال «كاف» في بيانه: «بعد انسحاب الاتحاد الكاميروني لكرة القدم من استقبال المربع الذهبي، وتماشياً مع مبادئ العدالة، تقرر عدم إقامة المباريات بنظام المربع الذهبي سواء في مصر أو المغرب، حيث تمثل أنديتهما أطراف الدور نصف النهائي وهي الأهلي والزمالك والرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي».

واضاف «تطبيقا لمبدأ العدالة، ستقام المباراة النهائية على أرض محايدة في حالة تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب من نصف النهائي، وبالتبعية، سيتم فتح باب التقدم لاستضافة المباراة للاتحادات الأعضاء باستثناء مصر والمغرب لاستضافة النهائي الذي يقام من مباراة واحدة، من بين الاتحادات الأعضاء الراغبة في استضافة المباراة عليها التقدم بملف الطلب متضمنا ملعب المباراة والضمان الحكومي اللازم في موعد أقصاه 17 أغسطس 2020».

وأكمل «وفي حال تأهل ناديين مصريين أو مغربيين للمباراة النهائية ستقام في نفس البلد المنتمي له الناديين، في موعد مقترح وهو 16 أو 17 أكتوبر 2020».

بذلك يكون «كاف» أسدل الستار على واحدة من أهم الملفات الشائكة التي واجهته في اعقاب ظهور فيروس «كورونا» المستجد والذي تسبب في توقف النشاط الرياضي والحياة عامة في العالم بأسرة لأكثر من ثلاثة أشهر، لذا تبحث الاتحادات الأهلية داخل القارة السمراء ومن ورائه الاتحاد الأفريقي عن فرصة العودة بعد التوقف الطويل قبل أن يحسم «كاف» مصير بطولة دوري الأبطال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«العليا لمجابهة كورونا» في مصراتة تصدر توصيات جديدة.. وتنصح 3 فئات بعدم الخروج ...
ليبيا
حج 2020 ينتهي بدون تسجيل إصابات بـ«كوفيد-19»
دولى
مواطن من سبها يروي معاناته الجسدية والنفسية مع «كورونا» وكيف تعامل المخالطون معه
ليبيا
انهيار سد في السودان وغرق أكثر من 600 منزل «فيديو»
دولى
بايدن يتجه إلى اختيار مرشحته لنائب الرئيس.. والسناتورة السمراء كامالا هاريس ...
دولى
كريستيانو رونالدو ينهي الجدل حول مستقبله
رياضة عالمية
وفاة أول أميركية خضعت لعملية زرع وجه
طب وصحة
زيارة عقيلة والمشري.. هل فتحت نافذة أمل لـ«انفراجة سياسية»؟
ليبيا
رعب «كورونا» ينعش المستشفيات الخاصة والطب البديل في العراق
عربى
«الصحة العالمية» تحذر من جائحة «طويلة الأمد»
دولى
«الخدمات الصحية طبرق» توجه نداء عاجلا بشأن فيروس «كورونا»
ليبيا
وليامز تحذر من تحول الأزمة الليبية إلى حرب إقليمية
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء: جزيئات فيروس كورونا في الهواء معدية