رسميا.. «كاف» يعلن مواعيد نصف نهائي دوري الأبطال

درع دوري أبطال أفريقيا (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن المواعيد النهائية لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يلتقي الأهلي المصري أمام الوداد المغربي فيما يواجه الزمالك المصري نظيره الرجاء المغربي أيضا في نصف نهائي مصري مغربي خالص.

وتقرر أن تقام مباراتي الذهاب لنصف النهائي أحد يومي 25 و26 سبتمبر في المغرب، ويعود تحديد الموعد للفريقين المغربيين وتفضيلاتهما، فيما تقام مواجهة العودة أحد يومي 2و3 أكتوبر في مصر، ويعود تحديد الموعد كذلك لتفضيلات قطبي الكرة المصرية، وأوضح «كاف» في بيانه أنه سيتواصل مع شركاءه حول إمكانيات تنظيم المباريات المتبقية بدوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير.

وقال «كاف» في بيانه: «بعد انسحاب الاتحاد الكاميروني لكرة القدم من استقبال المربع الذهبي، وتماشياً مع مبادئ العدالة، تقرر عدم إقامة المباريات بنظام المربع الذهبي سواء في مصر أو المغرب، حيث تمثل أنديتهما أطراف الدور نصف النهائي وهي الأهلي والزمالك والرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي».

واضاف «تطبيقا لمبدأ العدالة، ستقام المباراة النهائية على أرض محايدة في حالة تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب من نصف النهائي، وبالتبعية، سيتم فتح باب التقدم لاستضافة المباراة للاتحادات الأعضاء باستثناء مصر والمغرب لاستضافة النهائي الذي يقام من مباراة واحدة، من بين الاتحادات الأعضاء الراغبة في استضافة المباراة عليها التقدم بملف الطلب متضمنا ملعب المباراة والضمان الحكومي اللازم في موعد أقصاه 17 أغسطس 2020».

وأكمل «وفي حال تأهل ناديين مصريين أو مغربيين للمباراة النهائية ستقام في نفس البلد المنتمي له الناديين، في موعد مقترح وهو 16 أو 17 أكتوبر 2020».

بذلك يكون «كاف» أسدل الستار على واحدة من أهم الملفات الشائكة التي واجهته في اعقاب ظهور فيروس «كورونا» المستجد والذي تسبب في توقف النشاط الرياضي والحياة عامة في العالم بأسرة لأكثر من ثلاثة أشهر، لذا تبحث الاتحادات الأهلية داخل القارة السمراء ومن ورائه الاتحاد الأفريقي عن فرصة العودة بعد التوقف الطويل قبل أن يحسم «كاف» مصير بطولة دوري الأبطال.