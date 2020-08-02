بوكيتينو يلمح إلى إمكانية قيادة برشلونة

الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ألمح إلى أنه لا يمانع تدريب برشلونة في المستقبل، نافيا وجود أي رواسب مع النادي الكتالوني، رغم انتمائه لمعسكر الغريم إسبانيول.

وقال بوكيتينو اليوم الأحد، وفقًا لصحيفة «آس»: «كنت أمزح بشأن تفضيلي البقاء في مزرعتي على تدريب برشلونة، لأنهم بالنهاية فريق كبير بالنسبة لأي مدرب».

ويرتبط المدرب بصداقة قوية مع جوسيب بارتوميو، رئيس برشلونة، لذلك فإنه قد يخلف كيكي سيتيين في قيادة الفريق، بعد نهاية الموسم الجاري مباشرة.

يذكر أن بوكيتينو كان ينتظر عرضا من أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، لكنه في النهاية ربما يعود من جديد إلى الدوري الإسباني «الليغا» عبر بوابة برشلونة.