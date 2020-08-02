مانشستر يونايتد يحدد قيمة بيع سانشيز إلى إنتر ميلان

سانشيز. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حدد سعر بيع التشيلي أليكسيس سانشيز، لنادي إنتر ميلان، في حال رغب الأخير في شراء اللاعب في الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت جريدة «ديلي إكسبريس» البريطانية، إن نادي مانشستر يونايتد سيسمح برحيل سانشيز عن الفريق في حال الحصول على مبلغ 15 مليون جنيه استرليني.

يذكر أن سانشيز البالغ من العمر 31 عاما، عقده يمتد مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2022، وخرج معارًا في الصيف الماضي إلى إنتر ميلان لمدة موسم واحد فقط، ويرغب الإنتر في الحصول على عقد سانشيز بشكل نهائي، حسب تقارير صحفية.