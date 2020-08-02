كريستيانو رونالدو ينهي الجدل حول مستقبله

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 أغسطس 2020, 03:51 مساء
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (تويتر)

أنهى كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، الجدل حول مستقبله مع السيدة العجوز، في الموسم المقبل، بعدما أشارت تقارير صحفية، إلى أنه قد يرحل عن فريقه بنهاية الموسم الحالي.

وكتب الدون عبر حسابه على «إنستغرام»، عقب تتويج يوفنتوس بلقب الكالتشيو التاسع على التوالي، وفقًا لـ«كورة»: «سعيد بتحقيق آخر لقبين، من تسعة تتويجات متتالية بالدوري الإيطالي ليوفنتوس».

وأضاف: «يبدو الأمر سهلا، لكنه ليس كذلك.. عامًا بعد عام بالموهبة والتفاني والعمل الجاد، يمكنك تحقيق أهدافك، وأن تكون أفضل من ذي قبل.. دعنا نذهب للتتويج الثالث».

وتشير كلمات رونالدو إلى أنه مستمر مع يوفنتوس، في الموسم المقبل، لحصد لقبه الثالث في الدوري الإيطالي.

ويستعد البيانكونيري حاليا لمواجهة ليون، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر ذهابا في فرنسا «1-0».

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