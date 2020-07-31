بلاتر يطالب بطرد رئيس «فيفا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 يوليو 2020, 03:20 مساء
الرئيس السابق للفيفا جوزيف بلاتر (أرشيفية : الإنترنت)

طالب الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، سيب بلاتر، بإيقاف الرئيس الحالي لـ«فيفا» جياني انفانتينو بعد فتح تحقيقات جنائية بحقه في سويسرا.

وقالت السلطات السويسرية أمس الخميس، وفقًا لـ«سكاي نيوز»، إنها بدأت تحقيقات جنائية بحق انفانتينو فيما يتصل بلقاءات عقدت بينه وبين المدعي العام السويسري مايكل لاوبر في حين ينفي رئيس الفيفا الحالي ولاوبر ارتكاب أي مخالفات.

وأوضح بلاتر في بيان لـ«رويترز»: «بالنسبة لي الأمور واضحة، وهي أنه لابد للجنة القيم التابعة للفيفا التحقيق مع السيد انفانتينو ومن ثم فإنه لابد لها من إيقافه».

وتعرض بلاتر نفسه للإيقاف من جانب لجنة القيم التابعة للفيفا والمنع من ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة بعد ذلك، بعد إجراء تحقيقات جنائية بحقه في سويسرا في 2015، والتحقيقات لا تزال مستمرة، ولم توجه أي تهمة إلى بلاتر الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة.

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