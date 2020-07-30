فورمولا واحد: إصابة سيرخيو بيريز بفيروس كورونا

سيرخيو بيريز. (تويتر)

أعلن منظمو بطولة العالم للفورمولا واحد، اليوم الخميس، أن سائق فريق رايسينغ بوينت المكسيكي سيرخيو بيريز سيغيب عن جائزة بريطانيا الكبرى الأحد، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الحساب الرسمي للبطولة على موقع «تويتر»: «لن يشارك سيرخيو بيريز في سباق جائزة بريطانيا الكبرى في نهاية الأسبوع الحالي، بعد خضوعه لفحص إيجابي لكشف +كوفيد-19+»، مؤكدا أنه «يخضع لعزل ذاتي ونتمنى له التعافي سريعا».

وبات بيريز (30 عاما) أول سائق في بطولة العالم للفئة الأولى، يصاب بـ«كوفيد-19» الذي أدى تفشيه عالميا إلى تأخير انطلاق الموسم من مارس إلى مطلع يوليو.