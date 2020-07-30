مانشستر سيتي يستقر على صفقته الأولى.. ويخطو نحو الثانية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يوليو 2020, 07:50 مساء
الهولندي نايثان آكي. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير بريطانية، اليوم الخميس، أن نادي مانشستر سيتي، توصل لاتفاق للتعاقد مع نجمين شابين، سيعزز بهما صفوفه للموسم المقبل.

وقالت شبكة «سكاي سوبرتس»، وفقًا لـ«سكاي نيوز»، إن مانشستر سيتي توصل إلى اتفاق مع مدافع بورنموث، الهولندي نايثان آكي، مقابل 45 مليون يورو.

وعانى السيتيزنز من مشاكل دفاعية الموسم الفائت، فبالإضافة إلى إصابة الفرنسي ايميريك لابورت وغيابه مدة طويلة عن الملاعب، تراجع مستوى الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي وجون ستونز.

في حين ترك قائد الفريق السابق البلجيكي فانسان كومباني فراغا كبيرا في الخط الخلفي، واضطر مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا إلى إشراك لاعب الوسط الدفاعي البرازيلي فرنادينيو في مركز قلب الدفاع مرات عدة هذا الموسم.

وكان آكي انضم إلى بورنموث قادما من تشيلسي عام 2017 وأعلن أكثر من ناد رغبته في التعاقد معه، ولا سيما بعد سقوط بورنموث إلى مصاف الدرجة الأولى.

وكان آكي الذي خاض 13 مباراة دولية مع منتخب هولندا، قد غاب عن المباريات الثلاث الأخيرة لفريقه في الدوري بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة خلال فوز فريقه على ليستر سيتي 4-1 في الدوري المحلي.

ومن ناحية أخرى، أشار موقع «سكاي سبورتس» إلى أن مانشستر سيتي على بعد خطوة من التعاقد مع الجناح الإسباني الشاب، فيران توريس، لتعويض انتقال الجناح الألماني ليروي ساني.

ومن المتوقع أن يتم السيتيزينس صفقة انتقال توريس، نجم فالنسيا الذي لا يتجاوز الـ20 عاما، والذي رفض عروضا عدة من كبار أوروبا للعب مع بيب غوارديولا.

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