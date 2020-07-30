إبراهيموفيتش في طريقه لتجديد عقده مع ميلان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يوليو 2020, 05:48 مساء
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (أرشيفية : إنترنت)

قررت إدارة ميلان تقديم عرض جديد للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم الفريق، من أجل تجديد تعاقده لمدة موسم إضافي، بعد تألقه اللافت بالفترة الأخيرة.

وكشفت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، وفقًا لـ«في الجول» عن وجود رغبة من جانب إبرا بالبقاء في الكالتشيو، لذلك فإنه سيوافق على الاستمرار مع الروسونيري.

وتألق إبراهيموفيتش مع هجوم ميلان منذ العودة من التوقف، ليحقق الفريق انتصارات متتالية وتفضل الإدارة تجديد الثقة في المدرب الحالي ستيفانو بيولي.

ورقمياً، نجح زلاتان في تسجيل 9 أهداف وصناعة 5 في 17 مباراة بالكالتشيو هذا الموسم، ليقدم نفسه كأحد أفضل نجوم المسابقة في الدور الثاني.

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