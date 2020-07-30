رغم كورونا.. اتجاه قوي لإقامة حفل توزيع جوائز الأفضل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يوليو 2020, 02:01 مساء
ميسي حصل على جائزة الأفضل في العام الماضي. (أرشيفية : إنترنت)

يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لإقامة حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2020 رغم استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت مجلة «فرانس فوتبول» مؤخرا عن إلغاء جوائز الأفضل على مستوى العالم في العام الحالي، لكن جوائز الفيفا قد يتم تقديمها في حضور محدود، بعد إلغاء الحفل الذي كان مقررا في ميلانو في سبتمبر المقبل.

وقال ناطق باسم الفيفا اليوم الخميس، وفقًا لـ«كورة»: «نقيم العديد من الخيارات بشأن مصير الحفل»، وأعرب كارل هاينز رومينيجه رئس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ عن أسفه لإلغاء حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، حيث كان يأمل أن يتوج مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالجائزة للمرة الأولى، لكن المهاجم البولندي قد تكون له فرصة في الفوز إذا نظم حفل توزيع جوائز الفيفا، والذي انفصل عن حفل جوائز «فرانس فوتبول» منذ العام 2016.

من جانبه يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لإقامة حفل توزيع جوائز الأفضل مطلع أكتوبر خلال قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وسيتم الإعلان عن المرشحين للجوائز عقب نهاية دوري الأبطال والدوري الأوروبي الشهر المقبل.

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