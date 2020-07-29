تمرد في برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يوليو 2020, 09:14 صباحا
جانب من تدريبات برشلونة (أرشيفية : الإنترنت)

تمرد لاعب خط الوسط البرازيلي آرثر ميلو على ناديه برشلونة ورفض الالتحاق بتدريباته استعدادا لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا التي تنطلق شهر أغسطس المقبل، وبعد نهاية منافسات الدوري الإسباني التي اكتفى فيها برشلونة بالمركز الثاني، منح المدرب، كيكي سيتين، إجازة للاعبي فريقه، لكن بعد نهايتها، الإثنين الماضي، لم يلتحق آرثر بأولى تدريبات «البارسا»، وفضل البقاء في بلاده البرازيل.

اللاعب الدولي البرازيلي البالغ 23 عاما، أخبر إدارة برشلونه، بأنه لن يعود للفريق ولن يلعب معه مجددا، وكان برشلونة، أعلن في وقت سابق، رحيل آرثر إلى صفوف يوفنتوس، ولكن مع ضرورة استمراره مع الفريق الكتالوني حتى نهاية منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، التي بلغ فيها «البارسا» دور ثمن النهائي، حيث يواجه في مباراة الإياب نادي نابولي، يوم 8 أغسطس المقبل، علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف، بحسب ما ذكرته «ذا صن» البريطانية.

وفي حال إصرار آرثر على عدم الالتحاق بتدريبات برشلونة، فسيتعرض لغرامة مالية من قبل إدارة النادي الكتالوني دون الافصاح عن قيمتها في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات المستقبلية مع البرازيلي.

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