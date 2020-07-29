«كورونا» يعيد الدوري البلجيكي بهذا الشكل

احتفالات بروج بالدوري البلجيكي (أرشيفية : الإنترنت)

قرر مجلس إدارة رابطة الدوري البلجيكي لكرة القدم، انطلاق الموسم الكروي 2020-2021 في 8 أغسطس المقبل، دون جمهور بعد تشديد القيود بفيروس كورونا في بلجيكا بسبب فيروس كورونا وقال بيان للرابطة إن القرار اتخذ بالإجماع لضمان سلامة الجميع وبعد استشارة السلطات السياسية والمجلس الوطني للأمن القومي.

ودعت الرابطة الجماهير لمتابعة المباريات من المنزل وعدم الاجتماع بعدد كبير ويخوض بروج وأنتويرب في أول أغسطس نهائي كأس بلجيكا الذي كان مقرراً في 22 مارس لكن تم تأجيله بسبب الجائحة، بحسب موقع «24».

وأكدت الرابطة بأنها مستعدة للموسم الجديد الذي سينطلق في 8 أغسطس وكانت بلجيكا أول من أعلن عن بطل الموسم المنقضي بإعلان نادي كلوب بروج البلجيكي تتويجه رسميًا بلقب دوري الأضواء البلجيكي لكرة القدم لموسم 2019-2020 بعد أن صدقت الأندية على قرار اتخذته رابطة المحترفين بإنهاء الموسم قبل الأوان بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وكان كلوب بروج يتفوق في الصدارة بفارق 15 نقطة قبل مباراة واحدة على نهاية الدور التمهيدي وسيتأهل مباشرة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.